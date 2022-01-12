Злата Огневич вирішила після гучних ефірів про розставання з переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним відволіктися і виїхати за кордон, передає Politeka.net. Зірка вирушила до Африки, звідки тепер ділиться яскравими кадрами.
Цього разу співачка записала сторіс в Instagram, розповівши про проблему, з якою зіткнулася під час відпочинку. Як виявилося, співачка згоріла на сонці, але це не зіпсувало її планів добре провести час.
"Через те, що я згоріла, і не можу піти ні на пляж, ні в СПА... Коротко кажучи, в номері сидіти я точно не хочу, тому я вирішила поїхати в Стоун Таун - це шалено гарне місто. Я вже бачила-перебачила всі фотографії мандрівників, і тепер я відправлюся туди і, звичайно ж, нарешті побачу будинок, в якому жив Фредді Мерк'юрі - моя любов", - розповіла Злата Огневич.
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Зазначимо, Злата Огневич зараз приховує своє особисте життя і не відповідає прямо на питання про те, чи є у неї кохана людина.
Багато користувачів Ммережі сподіваються, що зірка зустрічається з колишнім учасником "Холостячки" Максимом Тарапатою.
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