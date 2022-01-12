Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный. Однако, их отношения быстро закончились.

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Злата Огневич отправилась в отпуск в Африку. На кадрах певица показывает, как наслаждается отдыхом на фоне водопада (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Послание СЕБЕ: 🗺



Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием ЖИЗНЬ.



Играй, создавай СВОИ правила и чаще меняй их, когда пройдёшь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад КАЖДОГО человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню.



Вспомни, о чём так сильно мечтала в детстве и воплощай: ярко, дерзко, сильно, смело! Все возможности открыты, так много есть ещё версий тебя, выбирай любую и живи!



Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить её в темноте и грусти, лети на СВЕТ! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты - принадлежишь миру, сейчас и навсегда", — пишет Злата Огневич.

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