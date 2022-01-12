Переможець популярного талант-шоу" Співають всі " 16-річний співак Муаяд Абдельрахім вирішив відпочити перед тим, як буде розриватися між школою і сценою.

Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є популярним молодим артистом. Співак прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант. Також він брав участь у проєкті "Голос країни. Діти", однак не зміг пройти далі сліпих прослуховувань.

Так, цього разу переможець шоу "Співають всі" опублікував нові знімки на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показує, як відпочиває після новорічних свят. Варто відзначити, що останнім часом артист розривається між школою і сценою.

"Як ваш день?", — запитав Муаяд Абдельрахім у своїх шанувальників.

Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів: "Відмінно!", "Та не дуже після НГ захворіла досі погано себе почуваю", "Поки сиджу вдома, постійно хочу спати, я один такий?"

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