Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Также он участвовал в проекте "Голос країни. Діти", однако не смог пройти дальше слепых прослушиваний. Как известно, сейчас артист разрывается между Одессой и Киевом из-за выступлений.

Так, на этот раз победитель "Співають всі" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим продемонстрировал, как выглядит его семья. На фото засветились его молодые родители, которые больше похожа на брата и сестру.

"Вот и мои любимые фотки с семьёй. Вот так мы встречали Новый год с родителями. Я вас love-love", — признался Муаяд Абдельрахим.

Также, артист показал, в какой компании встречал Новый год.

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