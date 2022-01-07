Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Также он участвовал в проекте "Голос країни. Діти", однако не смог пройти дальше слепых прослушиваний. Как известно, сейчас артист разрывается между Одессой и Киевом из-за выступлений.
Так, на этот раз победитель "Співають всі" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим продемонстрировал, как выглядит его семья. На фото засветились его молодые родители, которые больше похожа на брата и сестру.
"Вот и мои любимые фотки с семьёй. Вот так мы встречали Новый год с родителями. Я вас love-love", — признался Муаяд Абдельрахим.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Финалистка "Холостяка" Юлия Зайка засветила прелести фигуры в платье за 799 гривен: "Хотела вернуть"
"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась
В студии телеканала "Украина" устроили погром, развалили все, что могли: "Ох..."
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Также, артист показал, в какой компании встречал Новый год.
Ранее сообщалось, победитель "Співають всі" Муаяд позволил заглянуть в гримерку, которую делил с Ломакиным: "Пока Никита..."
Также, победитель "Співають всі" поразил украинцев сходством с известным певцом: "Два моих любимчика"
Politeka рассказывала, победитель "Співають всі" Муаяд словами Джареда Лето надоумил украинцев, как жить: "Делай сегодня то..."