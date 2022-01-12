18-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Маша зізналася, які проблеми зі здоров'ям у неї з'явилися, поділившись кадрами.

Як пише Politeka.net, Маша Кравець - 18-річна дочка української актриси Олени Кравець, яка є зіркою студії "Квартал 95". Дівчина вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама попросила дочку з'їхати, адже після народження двійнят в будинку виявилося мало місця. Маша захоплюється з малих років танцями, любить експерименти із зовнішністю і веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Маша показала себе, здивувавши виглядом. Дівчина була в толстовці з капюшоном, який накинула зверху. Також дочка Кравець одягла великі окуляри. Як можна зрозуміти, у Маші проблеми із зором, тому вона тепер носить оправу.

"Всі люди з поганим зором. Приймайте в клуб", - написала Маша.

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