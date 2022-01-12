Як пише Politeka.net, Маша Кравець - 18-річна дочка української актриси Олени Кравець, яка є зіркою студії "Квартал 95". Дівчина вже кілька років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Олена сама попросила дочку з'їхати, адже після народження двійнят в будинку виявилося мало місця. Маша захоплюється з малих років танцями, любить експерименти із зовнішністю і веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Маша показала себе, здивувавши виглядом. Дівчина була в толстовці з капюшоном, який накинула зверху. Також дочка Кравець одягла великі окуляри. Як можна зрозуміти, у Маші проблеми із зором, тому вона тепер носить оправу.
"Всі люди з поганим зором. Приймайте в клуб", - написала Маша.
Нагадаємо, дочка Олени Кравець з "Квартал 95" в бандані і з пірсингом здивувала зміною іміджу
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Анна Богдан з "Холостяка" здивувала спільним фото з Заливако і спантеличила питанням: "Що ви бачите?"
Хіменес-Браво показав своє дороге авто і будинок під Києвом, як він виглядає зовні: "Поєднали приємне з корисним"
Суддя " Майстер Шеф "Мартиновська проговорилася, з ким спить, і показала фото в ліжку: "Розкіш..."
Репяхова зняла, в яких умовах живе 81-річна мама Віктора Павлика: старі меблі і портрети сина
Також Politeka повідомляла, що дочка Кравець з "Квартал 95" показала, як її мама виглядала після народження двійнят
А ще Politeka писала, що дочка Кравець з "Квартал 95" приміряла образ пацанки, вразивши результатом