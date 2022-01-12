18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша призналась, какие проблемы со здоровьем у нее появились, поделившись кадрами.

Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - 18-летняя дочь украинской актрисы Елены Кравец, которая является звездой студии "Квартал 95". Девушка уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама попросила дочь съехать, ведь после рождения двойняшек в доме оказалось мало места. Маша увлекается с малых лет танцами, любит эксперименты с внешностью и ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Маша показала себя, удивив видом. Девушка была в толстовке с капюшоном, который накинула сверху. Также дочь Кравец надела большие очки. Как можно понять, у Маши проблемы со зрением, поэтому она теперь носит оправу.

"Все люди с плохим зрением. Принимайте в клуб", - написала Маша.

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