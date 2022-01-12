Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін вирішив висловитися з приводу майбутніх планів на цей рік і про деякі висновки, які встиг для себе зробити.

Телеведучий Микита Добринін після завершення проекту "Холостяк" продовжив будувати стосунки з блогеркою Дашею Квітковою, зараз вони живуть разом і виховують маленького сина Лева, пише Politeka.net. Цього разу чоловік вирішив висловитися про свої успіхи і плани на поточний рік.

"Який початок року? Новорічні свята-найкращий спосіб відпочити і зарядитися на продуктивність. 2022 починається зі смачної їжі, посмішок і позитиву, коханих і рідних поруч🖤 хтось зараз думає про те, купувати нові джинси або намагатися влізти в старі, хтось про те, як повернутися в робочий ритм, а хтось активно вивчає гороскопи і намагається зрозуміти задуми тигра. Коротше, є чим зайнятися)

А я ось думаю про те, що неважливо, який рік — кроля, бика або миші. Адже ми самі створюємо свою долю, події і кожен етап топовий☺ їли смачні салати і тепер треба схуднути? Відмінно! Головне, що ви кайфонули в моменті. Бурхливо святкували, а тепер не хочете повертатися на роботу? Можливо, варто задуматися про нову? Яка буде запалювати?

Боїтеся почати нову справу, тому що гороскоп знає краще і зараз не підходящий момент? Ви перегорите швидше, ніж дочекаєтеся. Я, звичайно, не астролог, але! Моя вам порада: загорілися — розписали план — дійте. Актуально для будь-якого року і дня тижня, а головне — перевірено на собі😉 Створюйте свій 2022 таким, як хочеться вам, а з тигром я домовлюся)» - висловився Добринін.

У нових постах в Instagram Микита Добринін і Дашею Квітковою показали кадри зі своєї поїздки до Чернівців, де живуть родичі телеведучого.

"Лев сьогодні вперше побачив університет, в якому я навчався. Для мене це дуже важлива поїздка в мої рідні Чернівці. Син дуже довго не бачив свого прадіда, бабусю і всю нашу більшу частину родини в Чернівцях. Зараз прям у вашій стрічці Instagram збувається моя мрія ☺ Круто, що ви і в цей момент поруч», - поділився Микита Добринін.

Нагадавши, Квіткова розкрила правду про своє знайомство з Добриніним до "Холостяка": "Я не стерва..."

Як повідомляла Politeka, дружина " Холостяка "Добриніна викликала ажіотаж сімейними фото з дитиною:" синок схожий на..."

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна розговорилася про розлучення і проблеми: "якщо в родині більше немає любові..."