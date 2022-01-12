Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк розповіла, як змінилося її ставлення до власної зовнішності з віком.

Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка поділилася своїми думками в новому пості в своєму Instagram. Так, Гірняк зізналася, що з віком стала любити свою зовнішність тільки більше.

"Я ніколи ще не відчувала себе такою красивою, як у свої 35. Все склалося, чи що. Переглядаючи фотографії себе в 20, думаю: ну чому я це одягала або чому я вважала, що такий "пекельний" макіяж на диско - це круто!", - згадавши Гірняк.

Вона зізналася, що зараз щиро подобається собі навіть зовсім без косметики.

"Зараз же, я кайфую від себе - натуральної, від себе просто з блискучим обличчям, після засобів з кислотами! Від рожевих щічок після морозної прогулянки, так, з таким не ідеально-рівним кольором обличчя, але кайфую! Люблю себе!!!!", - із захопленням написала дружина Остапчука.

Цей пост вона супроводила знімком, на якому показала своє обличчя без макіяжу і фільтрів крупним планом. На фото Гірняк щасливо посміхалася.

Нагадаємо, Володимир Остапчук показав, кого, крім дружини, взяв з собою на елітний курорт.

Як повідомляла Politeka, Остапчук похвалився "скромним" відпочинком в Куршевелі і нарвався на невдоволення.

Також Politeka писала, що життя відпочиваючого в Куршевелі ведучого "Маски" Остапчука опинилася в небезпеці.