Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", показала себе без макіяжу.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу" Світське життя". У 2017-му році Катя Осадча оголосила про те, що вийшла заміж за колегу та ведучого Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 5-річний Іван і 6-місячний Данило.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катя Осадча продемонструвала, як відпочиває на острові Пхукет, в Таїланді, куди вирушила з чоловіком Юрієм Горбуновим і старшим сином Іваном. На знімку Катя Осадча у роздільному купальнику, плаваючи в океані, позує без краплі макіяжу під сонячними променями.

"Сонце - найкращий фільтр", - підкреслила Катя Осадча і показала себе.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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