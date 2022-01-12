Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году Катя Осадчая объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 5-летний Иван и 6-месячный Даниил.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Осадчая продемонстрировала, как отдыхает на острове Пхукет, в Таиланде, куда отправилась с Юрием Горбуновым и старшим сыном Иваном. На снимке Катя Осадчая в раздельном купальнике, плавая в океане, позирует без капли макияжа под солнечными лучами.
"Солнце - лучший фильтр", — подчеркнула Катя Осадчая и показала себя.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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