Шоу "Майстер Шеф" виходить на екрани вже понад 10 років, пише Politeka.net. За цей час українці дізналися імена талановитих кулінарів, а ті прийняли рішення знятися в новому сезоні "Майстер Шеф. Битва сезонів".
Так, фіналіст шоу "МастерШеф. Професіонали-2" Олександр Цвігун знову з'явиться на проєкті. Про це повідомляється в офіційній групі програми.
"Нас знову дивуватиме фіналіст" МастерШеф. Професіонали "-2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки – Олександр Цвігун", - йдеться в повідомленні.
За годину публікація зібрала близько 12 тисяч переглядів і багато коментарів:.
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"🔥 🔥 🔥довгоочікуваний учасник😅", " ООО, це буде цікаво! 🤪 🔥Сашу чекаю найбільше"", " Саша Супер ще Едіка давайте🔥 🔥 🔥"," так вболівала за Сашу тоді, і зараз буду він талантище", " блін, Я заплуталася від такої кількості офігітельних учасників і не знаю навіть за кого вболівати. Вогняний сезон❤️🔥 чекаю", " я думав хтось із дитячого сезону! Саша, без образ! Просто не впізнав!".
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