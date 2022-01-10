Кадры "Мастер Шеф. Битва сезонов" появились в Сети до премьеры шоу.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво поделился кадрами со съемок нового сезона проекта "Мастер Шеф. Битва сезонов". Премьера шоу на телеэкранах состоится 22 января.

В "Мастер Шеф. Битва сезонов" примут участие двадцать самых ярких звезд предыдущих сезонов проекта.

Оценивать мастерство участников будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Эктор Хименес-Браво даже не удержался и показал кадры со съемок на своей странице в Инстаграм.

«Было очень атмосферно», - отметил он.

Приглашенными гостями "Мастер Шеф. Битва сезонов" стали судьи шоу «Україна має талант» актриса и экс-«Холостячка» Ксения Мишина, шоумен Сергей Притула и хореограф Евгений Кот.

В этот раз Евгений Кот, Притула и Ксения Мишина будут оценивать кулинарные таланты.

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