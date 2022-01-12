Продюсер і колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова показала, як проводить час з дітьми в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова була дружиною Олексія Потапенка з 1999 по 2014 рік. Потап виховав дочку Ірини від перших стосунків Наталію, а також у пари з'явився спільний син Андрій. Ірина та Олексій залишилися в хороших відносинах після розлучення - екс-подружжя спільно займаються продюсерським центром, а також Потапенко часто бачиться з дітьми. Не забуває Ірина і про Instagram, де веде активно свій блог і ділиться найцікавішим.

На новому фото Горова показала, як проводить час з дітьми в Об'єднаних Арабських Еміратах. На фото Ірина разом з Наташею в прозорій сукні та Андрієм у футболці і штанях позувала на тлі гори.

На наступному сторіс Ірина показала мечеть, яка, за її словами, найдавніша.

"Найдавніша мечеть ОАЕ в місті Бідія", - написала Горова.

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