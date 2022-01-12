Продюсер и бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая показала, как проводит время с детьми в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была женой исполнителя и продюсера Алексея Потапенко с 1999 по 2014 год. Потап воспитал дочь Ирины от первых отношений Наталью, а также у пары появился совместный сын Андрей. Ирина и Алексей остались в хороших отношениях после развода - экс-супруги совместно занимаются продюсерским центром, а также Потапенко часто видится с детьми. Не забывает Ирина и о соцсети Инстаграм, где ведет активно свой блог и делится творчеством, деятельностью продюсерского центра, а также личными кадрами.

На новом фото Горовая показала, как проводит время с детьми в Объединенных Арабских Эмиратах. На фото Ирина вместе с Наташей в прозрачном платье и Андреем в футболке и штанах позировала на фоне горы.

На следующем сторис Ирина показала мечеть, которая, по ее словам, самая древняя.

"Самая древняя мечеть ОАЭ в городе Бидия", - написала Горовая.

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