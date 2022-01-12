Співачка Христина Соловій, яка була фавориткою Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", показала, як проводить час на Шрі-Ланці.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій стала популярною співачкою, яка брала участь у шоу "Голос країни", де пішла до тренера Святослава Вакарчука. Музикант не тільки тренував Христину, але і був її продюсером після проекту. Зараз артистка активно займається творчістю, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Соловій з'явилася в купальнику на завязочках. Зірка лежала на березі Індійського океану, насолоджуючись сонячною погодою. Як можна зрозуміти, артистка відпочиває на Шрі-Ланці.

"Полетіла перевірити, чиї пташки краще співають", - написала Христина під фото.

"Найкращі пташки співатимуть у мене на концерті 16 січня", - написала на другому сторіс Христина і показала себе в нічній сорочці.

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