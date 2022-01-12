Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вирішила згадати про свою роль десять років тому і фігуру, за якою тепер сумує.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук після новорічних свят зірка вирішила висловитися про головний мінус великої кількості вільних днів і застіль. За словами Саліванчук, за цей час багато хто розуміє, що набрали зайвого і потім сидять на дієтах.

Причому і вона сама по закінченню всіх святкувань помітила, що набрала два зайвих кілограми, тому з Понеділка почала посилений режим правильного харчування, обмеживши раціон заради схуднення.

"Починаю нове життя, стежити за харчуванням, спорт, Я до речі і на свята займалася, зупинку не робила!».

Також Ганна у згадала в Instagram, як ще десять років тому здавалася собі товстою: «Три дні під ряд йдуть фільми з моєю участю. Перший "Нюхач", десять років тому. Мені 26, ох цей погляд. Я тоді вважала, що мені теж треба схуднути. А зараз дивлюся і думаю: яка худенька-Малятко".

Також в Instagram Саліванчук нерідко розповідає про життя, публікує притчі, А також повчає українців, повчаючи різними розповідями.

"Важливо не втратити віру в себе і в те, що ти особливий! Унікальний. Неповторний і абсолютно прекрасний! Кожен з нас! Я проношу крізь роки цю думку і кожен раз дякую батькам, що вони вклали це в мене.

Дякую собі, що змогла зрозуміти і виростити ще більше! Відчувати себе неповторним, це неймовірне відчуття, яке рухає тобою і допомагає робити впевнені кроки, не боячись засуджень» - висловилася Ганна.

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