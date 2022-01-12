Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і шоумен Melovin, який став переможцем шоу "Маска" в костюмі Жирафи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу епатажний артист опублікував в мережі незвичайний кадр з нової фотосесії, на якому позує начебто в клітці.

На новому знімку Melovin постав у темній локації, він ніби намагається вибратися на світ зі своєї клітини. При цьому на нього потрапляють світлі промені як ніби крізь ґрати. Перед камерою артист з'явився в оригінальному чорно-червоному вбранні, а не його голові видно незвичайну перуку.

Артист не підписав свою фотографію, зате фанати тут же почали коментувати її: "Окатий ти наш", "Красиво і боляче", "Погляд пронизливий", "Кліп? Пісня? Чи просто натхнення у вигляді фотосесії?", "Скільки пташка коштує?", "Випустіть його вже звідти", "Зачаровуюча краса", "Вилазь звідти", "Як перестати захоплюватися?", "Неймовірно красивий", "Ніяка клітка тобі не перешкода".

Нагадавши, Переможець "Маски" Melovin вийшов на сцену підшофе і кинувся з поцілунками до фанатки: "Прям засмоктав".

Як повідомляла Politeka, Переможець шоу "Маска" MELOVIN готується до переїзду в Америку: "Для мене українці і наша нація...".

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