Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и шоумен Melovin, который стал победителем шоу "Маска" в костюме Жирафы, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эпатажный артист опубликовал в сети необычный кадр из новой фотосессии, на котором позирует как будто бы в клетке.
На новом снимке Melovin предстал в темной локации, он как будто пытается выбраться на свет из своей клетки. При этом на него попадают светлые лучи как будто сквозь решетку. Перед камерой артист появился в оригинальном черно-красном наряде, а не его голове видно необычный парик.
Артист не подписал свою фотографию, зато фанаты тут же принялись комментировать ее: "Глазастый ты наш", "Красиво и больно", "Взгляд пронзающий", "Клип? Песня? Или просто вдохновение в виде фотосессии?", "Сколько птичка стоит?", "Выпустите его уже оттуда", "Завораживающая красота", "Вылезай оттуда", "Как перестать восхищаться?", "Невероятно красивый", "Никакая клетка тебе не помеха".
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Напомним, Победитель "Маски" Melovin вышел на сцену подшофе и бросился с поцелуями к фанатке: "Прям засосал".
Как сообщала Politeka, Победитель шоу "Маска" MELOVIN готовится к переезду в Америку: "Для меня украинцы и наша нация…".
Также Politeka писала, что MELOVIN засветился на курорте в Доминикане с эффектной красоткой: "Это девушка Мела?".