Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и шоумен Melovin, который стал победителем шоу "Маска" в костюме Жирафы, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эпатажный артист опубликовал в сети необычный кадр из новой фотосессии, на котором позирует как будто бы в клетке.

На новом снимке Melovin предстал в темной локации, он как будто пытается выбраться на свет из своей клетки. При этом на него попадают светлые лучи как будто сквозь решетку. Перед камерой артист появился в оригинальном черно-красном наряде, а не его голове видно необычный парик.

Артист не подписал свою фотографию, зато фанаты тут же принялись комментировать ее: "Глазастый ты наш", "Красиво и больно", "Взгляд пронзающий", "Клип? Песня? Или просто вдохновение в виде фотосессии?", "Сколько птичка стоит?", "Выпустите его уже оттуда", "Завораживающая красота", "Вылезай оттуда", "Как перестать восхищаться?", "Невероятно красивый", "Никакая клетка тебе не помеха".

Напомним, Победитель "Маски" Melovin вышел на сцену подшофе и бросился с поцелуями к фанатке: "Прям засосал".

Как сообщала Politeka, Победитель шоу "Маска" MELOVIN готовится к переезду в Америку: "Для меня украинцы и наша нация…".

Также Politeka писала, что MELOVIN засветился на курорте в Доминикане с эффектной красоткой: "Это девушка Мела?".