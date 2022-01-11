Эпатажный исполнитель Melovin (Костя Бочаров) рассказал, как вышел на сцену в нетрезвом состоянии и кинулся целоваться с фанаткой.

Как сообщает Politeka.net, один из самых эпатажных украинских артистов Melovin, который принимал участие в "Танцях з зірками", в интервью ютуб-каналу DOROTYE рассказал, как однажды выступал подшофе.

"Я вышел такой прямо подшофе, потом поцеловался с одной из фанов, с девочкой, спустился вниз, и прям засосал", - вспомнил инцидент певец.

По словам Кости, это случилось на одном из Дней города, он тогда две ночи не спал и весь день ничего не ел, так что алкоголь его быстро опьянил.

"Я выпил перед выходом бокал шампанского и это меня просто унесло. Я ничего не ел целый день. Думал, выпью и чуть-чуть как-то вдохновлюсь, а оно нифига не вдохновило", - рассказал Melovin и добавил, что это был полезный опыт для него.

Артист добавил, что это был первый и последний раз, он больше себе такого не позволит. Но в то же время отметил, что не жалеет, потому что получил необходимый опыт.

Напомним, Melovin примерил мрачный образ и озадачил эмоциональным посланием: "Чем больше ран...".

Как сообщала Politeka, MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками: "Могу много о ней говорить".

Также Politeka писала, что MELOVIN устроил эпатажное шоу, развалившись на полу, кадры попали в сеть: "Как можно быть таким…".