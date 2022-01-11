Как сообщает Politeka.net, один из самых эпатажных украинских артистов Melovin, который принимал участие в "Танцях з зірками", в интервью ютуб-каналу DOROTYE рассказал, как однажды выступал подшофе.
"Я вышел такой прямо подшофе, потом поцеловался с одной из фанов, с девочкой, спустился вниз, и прям засосал", - вспомнил инцидент певец.
По словам Кости, это случилось на одном из Дней города, он тогда две ночи не спал и весь день ничего не ел, так что алкоголь его быстро опьянил.
"Я выпил перед выходом бокал шампанского и это меня просто унесло. Я ничего не ел целый день. Думал, выпью и чуть-чуть как-то вдохновлюсь, а оно нифига не вдохновило", - рассказал Melovin и добавил, что это был полезный опыт для него.
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Артист добавил, что это был первый и последний раз, он больше себе такого не позволит. Но в то же время отметил, что не жалеет, потому что получил необходимый опыт.
Напомним, Melovin примерил мрачный образ и озадачил эмоциональным посланием: "Чем больше ран...".
Как сообщала Politeka, MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками: "Могу много о ней говорить".
Также Politeka писала, что MELOVIN устроил эпатажное шоу, развалившись на полу, кадры попали в сеть: "Как можно быть таким…".