Співак Володимир Дантес, який одружений на Наді Дорофєєвій, показав, на які зміни в зовнішності пішов заради мексиканського засмаги.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є успішним українським співаком, який у 2019 році після перерви повернувся до творчості. Дантес вже більше 10 років разом з Надею Дорофєєвою, хоча пара офіційно одружилася тільки в 2015 році. Зараз пара вирушила на відпочинок до Мексики, звідки постійно радує новими кадрами в соціальній мережі Instagram.

На нових кадрах Володимир показав, як вирішив змінити свою зовнішність. Як можна помітити, Дантес поголився, щоб отримати засмагу на відпочинку.

"Я вчора поголився, щоб засмагло обличчя, тому готовий на час стати обличчям чогось не дуже)",-написав зірка.

На наступному сторіс Володимир вже лежав на сонечку і прикривався рушником.

"Засмага-не чув", - написав на сторіс Дантес.

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