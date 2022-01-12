Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і світська левиця Кім Кардашьян, яка прославилася на весь світ зібрала багатомільйонну аудиторію в своєму Instagram, часто радує фоловерів яскравими образами і епатажними витівками. Так, цього разу зірка викликала фурор в соцмережі новою фотосесією в незвичайному образі.
Як видно, на нових фотографіях Кім відображена в коридорах готелю, вона впевнено крокує, позуючи фотографу. Перед камерою світська левиця з'явилася у вузьких темних лосинах, які плавно перейшли в модні сіро-сині ботфорти на шпильці, також на ній чорний топ і стильне сіре пальто. Завершує образ незвичайна волохата сумка, волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Кардашьян написала: "Suit yourself". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Прекрасна", "Дуже стильна", "Ти чудова", "Ти така красива", "Ми з тобою схожі", "Ти у високих чоботях до стегна нагадала мені про час, коли встановила стандарт з черевиками для репортажів", "Я люблю тебе".
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Нагадаємо, Кім Кардашьян обтягнулася "невидимою" шкірою і виставила фігуру напоказ: "Виглядає ризиково".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в незвичайному вбранні вдало підкреслила пишні форми: кадри спокуси.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян висміяли за незручний образ з обтягуючим костюмом: "Зніміть, досить вже".