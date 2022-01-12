Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась на весь мир собрала многомиллионную аудиторию в своем Instagram, часто радует фолловеров яркими образами и эпатажными выходками. Так, в этот раз звезда произвела фурор в соцсети новой фотосессией в необычном образе.

Как видно, на новых фотографиях Ким запечатлена в коридорах отеля, она уверенно шагает, позируя фотографу. Перед камерой светская львица появилась в узких темных лосинах, которые плавно перешли в модные серо-синие ботфорты на шпильке, также на ней черный топ и стильное серое пальто. Завершает образ необычная мохнатая сумка, волосы распущены, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Кардашьян написала: "Suit yourself". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Прекрасная", "Очень стильная", "Ты великолепна", "Ты такая красивая", "Мы с тобой похожи", "Ты в высоких сапогах до бедра напомнила мне о времени, когда установила стандарт с ботинками для репортажей", "Я люблю тебя".

Напомним, Ким Кардашьян обтянулась "невидимой" кожей и выставила фигуру напоказ: "Выглядит рисково".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в необычном наряде удачно подчеркнула пышные формы: кадры соблазна.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян высмеяли за неловкий образ с обтягивающим костюмом: "Снимите, хватит уже".