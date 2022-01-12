Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка разом з чоловіком Володимиром Дантесом відпочиває в Мексиці, здивувала заявою.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, які зараз відпочивають в Мексиці, діляться новими кадрами і часом жартують над користувачами мережі, передає Politeka.net.

"Блііін, так сумую за теплими речами", - написала співачка в новому пості.

Надя Дорофєєва позувала в червоному купальнику і рожевій кепці, яку насунула на очі.

Пост зібрав масу коментарів.

"Видно по твоєму обличчю", "скучила за холодом?", "Літо воно таке😂 теплі речі не заходять в чат», «дуже красива 😍❤️ обожнюю тебе», «Ахах, насолоджуйся теплом і сонечком) в Україні холодно дуже особливо в Києві та Чернігові до -10; -15 вночі», «зате волосся і губи не обвітрюються», «Неправда», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, раніше Дорофєєва розповідала, що в Тулумі для неї просто ідеальна погода.

"Ну не знаю як там в інший час-але в січні це просто кайф. Мені не жарко і не холодно. ПРИКИНЬТЕ! А я якраз з тих, кому то жарко, то холодно", - призаналась артистка.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва блиснула засмаглим животиком, щоб показати свою ідилію з Дантесом: яскраві фото

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес кардинально змінив імідж, зробивши визнання: "тому..."

Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, куди затягла Дантеса в Мексиці: "Вова якось не дуже задоволений"