Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, які зараз відпочивають в Мексиці, діляться новими кадрами і часом жартують над користувачами мережі, передає Politeka.net.
"Блііін, так сумую за теплими речами", - написала співачка в новому пості.
Надя Дорофєєва позувала в червоному купальнику і рожевій кепці, яку насунула на очі.
Пост зібрав масу коментарів.
"Видно по твоєму обличчю", "скучила за холодом?", "Літо воно таке😂 теплі речі не заходять в чат», «дуже красива 😍❤️ обожнюю тебе», «Ахах, насолоджуйся теплом і сонечком) в Україні холодно дуже особливо в Києві та Чернігові до -10; -15 вночі», «зате волосся і губи не обвітрюються», «Неправда», - пишуть в коментарях.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала їх безсонні ночі з новонародженою: як зараз виглядає крихта Елізабет
Відомий ведучий не повернувся з відпочинку з дружиною, з'явилися подробиці трагедії: "Лікарі намагалися допомогти"
Мартиновська жорстко потролила Сергія Притулу за лаштунками "Мастер Шеф": "Ненавиджу...
"Не розумію, що зі мною": Фіналіст "Холостячки" з Мішиною Тригубенко поскаржився на свій стан
Відзначимо, раніше Дорофєєва розповідала, що в Тулумі для неї просто ідеальна погода.
"Ну не знаю як там в інший час-але в січні це просто кайф. Мені не жарко і не холодно. ПРИКИНЬТЕ! А я якраз з тих, кому то жарко, то холодно", - призаналась артистка.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва блиснула засмаглим животиком, щоб показати свою ідилію з Дантесом: яскраві фото
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес кардинально змінив імідж, зробивши визнання: "тому..."
Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, куди затягла Дантеса в Мексиці: "Вова якось не дуже задоволений"