Відома українська співачка Оля Полякова поділилася яскравим сімейним фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Оля Полякова - мама двох дочок-Марії та Аліси, яка любить називати себе Валерою.

12 січня, коли відзначають Міжнародний день дочок, Полякова не залишилася осторонь.

"Мої улюблені! Дочка-комплімент Бога жінці!!! Спасибі!)) з днем дочки улюблені наші дівчатка! Будьте здорові і щасливі», - написала вона в новому пості.

Пост зібрав безліч лайків і компліментів: "така різна зовнішність, так і не скажеш, що рідні сестри, красуні", "богині", "Красоточки".

"Мої Валерчики улюблені", - написала українська модель і співачка Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповідала, що завжди підтримує своїх дочок-Марію і Алісу, але не обходиться і без критики. За її переконанням, для прогресу дитині треба давати як можливість, так і зауваження.

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