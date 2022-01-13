Дружина відомого українського коміка, актора та зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, яка полетіла на відпочинок в Домініканську Республіку, відповіла на питання шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram дружина відомого українського коміка та зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Вікторія Ткач, яка перебуває на відпочинку, вирішила повідповідати на питання шанувальників. Так, дружину Юрія Ткача запитали, чи хоче вона взяти участь у шоу "Супермама".

"Мені багато разів пропонували взяти участь в цьому проєкті, але, як на мене, це дивно, що будуть судити якісь чужі люди супермама я чи ні, а не моя дитина", - відповіла Вікторія.

Нагадаємо, що зараз Вікторія Ткач разом з чоловіком Юрієм та маленькою дочкою Лізою перебувають на відпочинку в Домініканській Республіці. Зауважимо, що спеціально для відпочинку Вікторія зробила собі нову зачіску - вона заплела багато африканських косичок.

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Нагадаємо, що дружина Юрія Ткача показала, як покращала завдяки новій зачісці: "Значить відпочинок".

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