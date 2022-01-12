Як повідомляє Politeka.net, дружина зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія опублікувала в своєму Instagram кумедне відео з маленькою донькою Лізою, яка виглядає і поводиться дуже забавно. Схоже, сімейство вирушило на відпочинок кудись далеко, від цього поведінка дівчинки змінилося. Саме зміною поясів і новий клімат Юрій називає причиною такого виду своєї Лізи.

У ролику Малятко стоїть на лавці в блакитному платтячку, пританцьовує і підспівує музиці за кадром. При цьому у неї оригінальні різнокольорові кіски і великі ельфійські вуха. здається, ніби Ліза зовсім не помічає батьків і всіх навколо.

Під кінець ролика в кадр потрапив Ткач, який і знайшов пояснення дивній поведінці маленької дочки – зміна часових поясів і Новий Клімат. "Це просто зміна клімату і часових поясів. Потрібно просто поспати. Дивіться до кінця, всьому є пояснення", - підписала відео Вікторія Ткач.

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