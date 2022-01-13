Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом, він виступає в групі "MOZGI" зі своїми колегами. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Нещодавно стало відомо, що Потап став тренером у новому сезоні проєкту "Голос країни".
Так, цього разу на сторінці шоу "Голос країни" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах тренер шоу Потап розповів, чому учасникам варто йти до нього в команду, і як його зазвичай називають на проєкті (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Зіркороб" мене називають. Як не піти до "зіркоробу", якщо хочеш, щоб з тебе зробили артиста? Це я жартую. Досвід, дисципліна, енергія", - видав Потап.
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Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Куди ми котимося", "Передаю привіт зіркоробові", "Обожнюю Потапа і Настю", "На рівні художньої самодіяльності", "Який жах".
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