Відомий артист і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який став тренером нового сезону проєкту "Голос країни", розповів, чому треба йти до нього в команду.

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом, він виступає в групі "MOZGI" зі своїми колегами. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Нещодавно стало відомо, що Потап став тренером у новому сезоні проєкту "Голос країни".

Так, цього разу на сторінці шоу "Голос країни" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах тренер шоу Потап розповів, чому учасникам варто йти до нього в команду, і як його зазвичай називають на проєкті (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Зіркороб" мене називають. Як не піти до "зіркоробу", якщо хочеш, щоб з тебе зробили артиста? Це я жартую. Досвід, дисципліна, енергія", - видав Потап.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Куди ми котимося", "Передаю привіт зіркоробові", "Обожнюю Потапа і Настю", "На рівні художньої самодіяльності", "Який жах".

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