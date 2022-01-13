Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом, он выступает в группе "MOZGI" со своими коллегами. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Недавно стало известно, что Потап стал тренером в новом сезоне проекта "Голос країни".
Так, на этот раз на странице шоу "Голос країни" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах тренер шоу Потап рассказал, почему участникам стоит идти к нему в команду, и как его обычно называют на проекте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Звездодел" меня называют. Как не пойти к "звездоделу", если хочешь, чтобы из тебя сделали артиста? Это я шучу. Опыт, дисциплина, энергия", — выдал Потап.
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Поклонники шоу оставили множество комментариев под видео: "Куда мы катимся", "Передаю привет звездоделу", "Обожаю Потапа и Настю", "На уровне художественной самодеятельности", "Какой ужас".
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