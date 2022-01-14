Відомий актор і переможець шоу "Танці з зірками" Артур Логай показав, як виглядає його моложава мама.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Х-Фактор" і ролі в серіалі "Моя улюблена Страшко". Нещодавно стало відомо, що Артур Логай став учасником шоу "Танці з зірками", де здобув перемогу. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу переможець "Танців з зірками" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Артур Логай розповів, як відзначив Новий Рік. Як розповів актор, він відправився в Польщу і зустрів свято з дружиною Євгенією Павленко і мамою, яку він також показав на кадрах. Варто відзначити, що мама Артура Логая виглядає дуже молодо.

"Ви посміхнетеся чи ні? А так, щоб щиро?", — запитав Артур Логай.

"Так-так, це мама. Новий рік ми зустріли в Польщі з моєю мамою й Андрієм", — розповів переможець шоу "Танці з зірками".

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