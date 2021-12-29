Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 28-летний Артур Логай опубликовал итоговое фото, решив поблагодарить уходящий год, который стал для него очень успешным. Как известно, актер снялся в популярном сериале, а также стал победителем танцевального проекта.

«Это я. С благодарностью смотрю на прошедший год. А вы, за что можете поблагодарить 2021? Давайте вместе в комментариях насобираем чудесных событий из вашей жизни за этот год», - обратился Логай к поклонникам.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Также поклонники стали хвастаться своими достижениями за прошедший год.

«Какой мужчина», «Красивый ты парень», «Смотрела Танцы со звёздами. Благодаря этому шоу я узнала много названий танцев», «Очень красивый», «Лучший украинский актер», «Ты невероятный», - пишут пользователи сети.

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