Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу"Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер розповіла, чому зважилася на операцію. Як відомо, нещодавно співачка заявила, що збирається робити операцію зі збільшення грудей. Її завалили питаннями, навіщо це робити, якщо у неї все добре.

"Хлопці, на секундочку...Де? Де вони? Ви чого? Їх немає! Не нагородила мене природа мати, ну що мені робити? Я дуже люблю красиві жіночі груди", - пояснила Анна Трінчер.

Раніше повідомлялося, Анна Трінчер з накладними "диньками" розповіла про головну проблему перед операцією: "Не можу визначитися"

Також, Анна Трінчер в червоному купальнику подражнила кадрами відпочинку з нареченим: "Це повинно бути естетично"

Politeka розповідала, Анна Трінчер з нареченим опинилася в лікарні, зірка звернулася до українців: "Я дуже переживаю..."



