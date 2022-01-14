Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер рассказала, почему решилась на операцию. Как известно, недавно певица заявила, что собирается делать операцию по увеличению груди. Её завалили вопросами, зачем это делать, если у неё всё хорошо.

"Ребята, на секундочку...Где? Где они? Вы чего? Их нет! Не наградила меня природа мать, ну что мне делать? Я очень люблю красивую женскую грудь", — объяснила Анна Тринчер.

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