Відома співачка і Народна артистка України Тіна Кароль невдало висловилася, за що її висміяли в мережі.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України.

Так, цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах Тіна Кароль у величезному рожевому пуховику скаржиться на знущання з неї. Співачка зізналася, як ставиться до цього (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Знущання наді мною. Я вас всіх ненавиджу...", — скаржиться Тіна Кароль.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під відео: "Сором...издевание...це що? Народна артистка України...жах", "Значить великий мінус команді співачці. І самій Тіні", "А Тіна як тітонька вже така виглядає", "Ахахах муд по життю", "Знущання".

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