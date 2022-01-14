Известная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль неудачно высказалась, за что её высмеяли в сети.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины.

Так, на этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах Тина Кароль в огромном розовом пуховике жалуется на издевательства над ней. Певица призналась, как относится к этому (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Издевания надо мной. Я вас всех ненавижу...", — жалуется Тина Кароль.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео: "Сором...издевание...це що? Народна артистка України...жах", "Значит большой минус команде певице. И самой Тине", "А Тина как тётёнька уже такая выглядит", "Ахахах муд по жизни", "Издевание".

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