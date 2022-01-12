Известная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей «Голоса страны» и ведущей «Танцев со звездами», устроила насыщенную тренировку вместе с танцорами в зале.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль после концерта в Киеве не собирается расслабляться и продолжает активно заниматься, чтоб подготовить новый проект. По словам Кароль, в этом году она еще больше отступит от классического стиля, в котором ее видели обычно и будет удивлять фанатов.

Кадры в социальной сети Инстаграм Кароль также представила после тренировок. Звезда продемонстрировала свои пластичные движения и умение двигаться под задорную музыку. Судя по всему, звезда готовится к чему-то грандиозному, поэтому настроена преобразить свои выступлениям в команде.

Причем такие тренировки – не единственные для Кароль, ведь она еще тренируется дома в личном спортзале, а также ходит на индивидуальную йогу, однако не рассказывает, есть ли у нее тренер.

Как можно заметить, Кароль за годы своей карьеры успела заняться не только одним направлением, в котором могла бы развиваться. Артистка также много лет работала телеведущей, а с недавних пор стала рекламировать одежду своего бренда.

Теперь Кароль может похвастаться не только духами со своим иминем, помадами и декором, но еще и целым магазином с разными вещами. Одной из таких стала толстовка с изображением пряника, который был оригинально вышит на мягкой ткани.

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