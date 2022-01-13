Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, сьогодні Злата Огневич святкує день народження, їй виповнилося 36 років. На кадрах Огневич показала одне з привітань, в якому дівчина описала характер співачки.

"Вона якось відмовилася за великий гонорар заспівати на корпоративі одну пісню "Мамині очі". А в іншому - працювати з нею просто прекрасна. Пунктуальна, відповідальна, в період зйомок реаліті навіть вночі відповідала на повідомлення по концертах. Загалом, все як я люблю", - описала Злату Огневич її колега.

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