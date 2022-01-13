Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру і нещодавно у нього відбувся перший концерт. Також він є чоловіком Наді Дорофєєвої.
Так, цього разу співак опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Дантес продемонстрував, як він виглядає під впливом фільтра після того, як вирішив поголитися.
"Я поголився і тому не дуже приймаю тепер себе і просто до кінця відпустки я буду з цим фільтром. Просто і лисячі очі, і губи. Я прям дуже хороший, не можу надивитися на себе, мені дуже подобається", - висловився Володимир Дантес.
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