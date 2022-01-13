Як пише Politeka.net, Оля Полякова - успішна українська співачка. Зірка одружена з Вадимом Поляковим і у пари двоє дітей. Старша дочка Маша, якій зараз 16, і молодша Аліса, якій зараз 10. Дівчатка, як і мама, ведуть блоги в Instagram, де діляться своїми фото. Але цього разу спільне фото опублікувала Оля Полякова.

Всі троє позували біля Пальми. Аліса сиділа на дереві, а Оля і Маша стояли поруч, надівши стильні окуляри. На другому фото дочки були вже одні.

"Мої улюблені ! Дочка-комплімент Бога жінці!!! Спасибі!)) з днем дочки улюблені наші дівчатка! Будьте здорові і щасливі!", - було написано під фото.

Леся Нікітюк, Катя Осадча, Ірина Монатік, Дзідзьо, Ольги Цибульська і Сумська, Катерина Нікітіна, чоловік Катерини Кухар-Олександр Стоянов разом з фанатами поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

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Нагадаємо, Полякова викликала здивування, показавши дочок

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