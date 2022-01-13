Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. Звезда замужем за Вадимом Поляковым и у пары двое детей. Старшая дочь Маша, которой сейчас 16, и младшая Алиса, которой сейчас 10. Девочки, как и мама, ведут блоги в Инстаграм, где делятся своими фото. Но в этот раз совместное фото опубликовала Оля Полякова.
Все трое позировали возле пальмы. Алиса сидела на дереве, а Оля и Маша стояли рядом, надев стильные очки. На втором фото дочки были уже одни.
"Мои любимые ! Дочь -комплимент Бога женщине!!! Спасибо!)) с днём дочери любимые наши девочки! Будьте здоровы и счастливы!", - было написано под фото.
Леся Никитюк, Катя Осадчая, Ирина Монатик, Дзидзьо, Ольги Цибульская и Сумская, Екатерина Никитина, муж Екатерины Кухар - Александр Стоянов вместе с фанатами поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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Напомним, Полякова вызвала изумление, показав дочерей
А еще Politeka писала, что объявлена двадцатка украинских радиохитов, Полякова и Кароль в пролете
Также Politeka сообщала, что Полякова стоит у плиты, пока остальные звезды шикуют на курортах