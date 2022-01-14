Телезірка і співачка Мішель Андраде розповіла, як їй стало погано в літаку через хронічну втому, подробиці вражають.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою нового сезону шоу "Орел і Решка" зізналася, як їй стало погано в літаку. Причиною нездужання артистка вважає сильну втому через перельоти і зйомки. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".

Так, Мішель поділилася, що бували дні, коли вона приходила на зйомки вже втомлена, але ще намагалася щось робити. За словами співачки, в такі моменти, коли вона посміхалася в кадрі, у неї тряслися губи.

"Влітку, коли ми вже поверталися зі зйомки, у мене щось сталося з тиском. Прокинулася в літаку від того, що без дихання. Відкриваю очі - все темно, я нічого не бачу і не можу дихати!", - розповівши Андраде. Тоді вона наказувала собі подумки дихати, і відпустило цей стан, коли побачила зоряне небо у віконце літака.

Однак, попри всі труднощі, Мішель не збирається кидати зйомки в "Орлі і Решка". Просто тепер вона навчилася більше розслаблятися, відпочивати і приймає вітаміни для підтримки організму.

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