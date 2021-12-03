Певица Мишель Андраде, которая является звездой шоу "Орел и Решка", показала себя в невероятном образе, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной отечественной певицей. Звезда недавно выпустила сингл под названием "Без сна". Также артистка снималась в новом сезоне "Орла и Решки" и планирует продолжать сотрудничать с проектом. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Андраде была в необычном платье. Звезда наклонилась впечатляя фигурой в мини-наряде.

"На Новый год я обожаю наряжаться и позволяю себе одеться так, как в обычной жизни не выгляжу. Что выберете: красивое платье или классный костюм-пижама?", - написала Мишель под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такое молодое, детское лице, пусть не стареет", "Сияющая и привлекательная Мишель Андраде", "Очень хороша собой", "Нормальный корсет у тебя", "Полный отпад".

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