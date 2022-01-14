Як повідомляє Politeka.net 72-річна відома російська співачка Алла Пугачова часто отримувала компліменти і визнання її таланту навіть після того, як припинила виступати. Причому виконавиця нерідко чула і критику на свою адресу через очевидні імена зовнішності.
Цього разу шанувальники вирішили згадати, який Пугачова була не тільки до деяких перетворень, але ще і до схуднення. Зараз артистка виглядає досить худою, а деякі навіть називали її худою.
У соціальній мережі шанувальники обговорили архівні кадри з Аллою Борисівною, мило позує в бірюзовому балахоні.
«Метою має бути щастя, інакше вогонь не буде горіти досить яскраво, рушійна сила не буде достатньо потужною-і успіх не буде повним. 😘 💗 "- сказано в підписі.
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"Дуже красива!; Щастя для кожного своє; кращий образ, просто і зачіска, і колір сукні-супер красуня наша Аллочка!; Хороший фоторедактор👍 🏻 👌; шкода що ми старіємо і це не уникне, Аллочка ти вічно молода!!!; А мені подобається!!❤ ️ ; Яка ж красива -- Алла Борисівна і очі щасливі!!; Що за жінка, Краса реально".
Також ми писали, що на своїй сторінці в Intstagram 72-річна відома російська співачка Алла Пугачова, яка в 2011 році вийшла заміж за талановитого гумориста і пародиста Максима Галкіна, ділиться з шанувальниками фотографіями і відео, а також показує особисте життя.
На цей раз Алла Пугачова опублікувала нове змонтоване відео, на якому видно, як змінюється співачка.
Раніше Politeka повідомляла, що дітей Галкіна і Пугачової одягли в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса".
Нагадаємо, що чоловік Пугачової Максим Галкін показав подарунки від дітей-двійнят і змусив заздрити:"рідкість бачити таке виховання".
Також Politeka писала, що дочка Пугачової Орбакайте спантеличила знімком з екс-вітчимом: "Кіркоров що на колінах стоїть?".