Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий російський гуморист та пародист Максим Галкін, який у 2011 році одружився з легендарною співачкою Аллою Пугачовою, показав шанувальникам, які подарунки він з дружиною отримали від дітей-двійнят Лізи та Гаррі на Різдво.

Так, Ліза подарувала Галкіну та Пугачовій красиву листівку, на якій була намальована ялинка, а Гаррі власноруч зробив виріб з вати та соснових шишок.

"З Різдвом Христовим!", - написав Максим Галкін.

Шанувальники написали багато коментарів.

"З Різдвом! Тепла і добра вашому дому! 🎄😇❤️", "Диво діти. Скільки дивлюся, стільки і помічаю за собою, що мимоволі починаю посміхатися. Здоров'я вам 🤗", "Бережи господь вашу чудову сім'ю, здоров'я щастя!", "Максим та Алла ви просто молодці. У вас такі діти підростають. Заздрю ​​по доброму. Щастя, здоров'я, кохання вам. Зі святом", "Так тішуся за вашу сім'ю😍", "Така зараз рідкість бачити таке виховання!! Чудова сім'я, дай бог вам здоров'я та щастя!!", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Галкін-молодший похвалився талантом не гірше знаменитих батьків: "Браво!".

Нагадаємо, що Галкін зняв відео у своєму з Пугачовою маєтку, вразивши сина Ротару: "Наша...".

Також Politeka писала, що у мережі показали, з ким діти Пугачової і Галкіна святкували Новий Рік: "Весела компанія".