Як передає Politeka.net, 50-річна Орбакайте на своїй сторінці в Instagram, показала, як проходили зйомки її виконання пісні «Позови меня с собой». Як відомо, цю композицію виконувала мама Орбакайте Алла Пугачова.

Користувачі Мережі помітили, що Орбакайте все більше стає схожою на свою маму Аллу Пугачову. Хтось навіть прийняв її за Примадонну.

"Копія мама! Які ви всі красиві дівчатка!«, "Як же ви, Христина, стаєте схожою на Аллу Борисівну" «" я подумала спочатку, що це Алла Борисівна«,» все більше на маму схожа«,» Орбакайте копія мами«,» Так на свою маму схожа«, " Подумала - Алла Борисівна! Ви дуже з роками стали схожі і зовні і голосом! Дві розумні і красиві жінки», "чим далі, тим все більше і більше схожа Христина на маму" - писали в коментарях.

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