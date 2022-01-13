Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поскаржилася, що може не повернутися в Україну.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу" Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проекті" Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ілона Гвоздьова вирушила працювати до Грузії на місцеве шоу "Танці з зірками". На кадрах Ілона Гвоздьова розповіла, що її повернення в Україну опинилося під загрозою.

"Поки інші хореографи проганяють свої пари на сцені, знаєте, зараз сиджу і думаю про найактуальніше питання, полетимо ми додому. Тому що всі хлопці чи то від втоми, чи то від морального виснаження, всі почали хворіти. Чи то це якийсь вірус, чи то ковід. Нерви на межi", - розповіла Гвоздьова.

"Звичайно ж не хочеться думати про найгірше, але зараз найстрашніше це отримати позитивний тест і не дай бог залишитися тут ще на два тижні карантину. Тому тримаю кулачки й вірю в краще", - поділилася Ілона Гвоздьова.

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