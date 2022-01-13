Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева пожаловалась, что может не вернуться в Украину.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Илона Гвоздева отправилась работать в Грузию на местное шоу "Танці з зірками". На кадрах Илона Гвоздева рассказала, что её возвращение в Украину оказалось под угрозой.

"Пока другие хореографы прогоняют свои пары на сцене, знаете, сейчас сижу и думаю про самый актуальный вопрос, улетим ли мы домой. Потому что все ребята то ли от усталости, то ли от морального истощения, все начали болеть. То ли это какой-то вирус, то ли ковид. Нервы на пределе", — рассказала Гвоздева.

"Конечно же не хочется думать про худшее, но сейчас самое страшное это получить позитивный тест и не дай бог остаться тут еще на две недели карантина. Поэтому держу кулачки и верю в лучшее", — поделилась Илона Гвоздева.

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