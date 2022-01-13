Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова, яка перемогла в шоу "Танці з зірками", показала, як проводить час з чоловіком в Тбілісі, Грузія.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною танцівницею та хореографом з України. Зірка кілька років тому перемагала на шоу "Танці з зірками". Тепер артистку запросили стати хореографом-постановником в Грузинський проект"Танці з зірками". Тому зараз Ілона знаходиться в Грузії, де активно працює над проектом. Нещодавно до зірки приїхав чоловік Іван. Ілона в своєму Instagram поділилася спільними знімками з чоловіком.

Гвоздьова з чоловіком на нових фото позували в одному з готелів Тбілісі. Пара обіймалася, стоячи біля новорічної ялинки.

"Нехай всім нам в цьому новому році буде краще ніж в старому.

Всім міцного здоров'я, великої любові, вірних друзів, міцної сім'ї і більше позитивних думок", - написала Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Класненькі" ," ви дуже красива пара!! Миру, взаємності, любові і достатку вашій родині!", "Красива пара".

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