Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной танцовщицей и хореографом из Украины. Звезда несколько лет назад побеждала на шоу "Танці з зірками". Теперь артистку пригласили стать хореографом-постановщиком в грузинский проект "Танцы со звездами". Поэтому сейчас Илона находится в Грузии, где активно работает над проектом. Недавно к звезде приехал муж Иван. Илона в своем Инстаграм поделилась совместными снимками с мужем.
Гвоздева с супругом на новых фото позировали в одном из отелей Тбилиси. Пара обнималась, стоя возле новогодней елки.
"Пусть всем нам в этом новом году будет лучше чем в старом.
Всем крепкого здоровья, большой любви, верных друзей, крепкой семьи и больше позитивных мыслей", - написала Илона.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Классненькие", "Вы очень красива пара!! Мира, взаимности, любви и достатка вашей семье!", "Красивая пара".
Напомним, Илона Гвоздева после "побега" из Украины призналась, где мечтает оказаться
А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева показала, чем занимается с мужем по ночам, пока нет детей
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками", улетевшая в Грузию, оказалась в сложной ситуации