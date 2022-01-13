Як пише Politeka.net, Артур Логай - набирає популярність український актор. Зірка вирішив минулого року взяти участь у шоу"Танці з зірками". У проекті артисту вдалося перемогти разом з танцівницею Ганною Кареліною. Тепер за актором стежать десятки тисяч фанатів, де Артур ділиться своєю творчістю і особистими кадрами.
На новому сторіс Артур з'явився в автомобілі, а на задньому сидінні був малюк. Як можна зрозуміти, Логай віз сина в лікарню.
"Ти можеш планувати все що завгодно на ранок... А вночі всі твої плани зміняться і ось ви вже їдете в клініку", - написав Артур.
"Ненавиджу це відчуття в лікарні, коли потрібно тримати дитину, поки у нього кров беруть", - написав на наступному сторіс Логай.
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"Думаю, я не один такий", - додав зірка і запропонував фанатам проголосувати.
Нагадаємо, переможець "Танців з зірками" Артур Логай зворушив кадрами з маленьким сином
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