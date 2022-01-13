Як повідомляє Politeka.net, головний герой нового сезону реаліті-шоу" Холостяк " 32-річний красень Олександр Топольський активно веде свій облог в Instagram, де ділиться з фанатами подробицями свого життя і яскравими кадрами.

Так, цього разу Алекс виклав на своїй сторінці миле фото, а в підписі до нього розповів, що пообіцяв самому собі в новому році. На знімку красень позує в стильній темній сорочці з короткими рукавами, його кучері акуратно укладені, а погляд спрямований прямо в об'єктив.

У підписі до фотографії Топольський написав: "Одна з моїх новорічних резолюцій. У 2022 році я собі обіцяю, що буду завжди займатися тільки тим, що мені в кайф, і це буде у мене виходити так класно, що мені це буде приносити дохід! Поділіться однією зі своїх найяскравіших новорічних резолюцій? Чекати".

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